Ludwigslust-Parchim Bislang keine größeren Einschränkungen durch A24-Sperrung 12.04.2022

Zur Beseitigung von Unfallschäden ist die Autobahn 24 im Kreis Ludwigslust-Parchim in Richtung Berlin komplett gesperrt worden. Der Verkehr stocke an mehreren Stellen, große Staus gebe es auf den Umleitungsstrecken aber noch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag. Das sei aber eine Momentaufnahme. Bei solchen Maßnahmen komme es erfahrungsgemäß zu erheblichen Einschränkungen.