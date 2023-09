DLRG Bisher weniger Badetote in Mecklenburg-Vorpommern als 2022 Von dpa | 13.09.2023, 11:28 Uhr | Update vor 32 Min. Zahl der diesjährigen Badetoten Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Die Zahl der Badetoten in Mecklenburg-Vorpommern ist bisher geringer als vor einem Jahr. Bis zum vergangenen Wochenende ertranken im nördlichsten Bundesland 13 Menschen - 2 weniger als zum Vorjahreszeitpunkt, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch im niedersächsischen Bad Nenndorf mitteilte. In ganz Deutschland starben 263 Menschen bei Badeunfällen. Das waren 41 weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2022.