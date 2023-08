Katastrophenschutz Bisher eine Warnmeldung über Cell Broadcast in MV Von dpa | 23.08.2023, 05:45 Uhr Warnsystem Cell Broadcast Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild up-down up-down

Über das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast ist seit dem Start vor einem halben Jahr in Mecklenburg-Vorpommern eine einzige Warnmeldung verschickt worden. Das ergibt sich aus Daten des Mobilfunkanbieters Vodafone, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach wurde am 2. August bei einem Feuer auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) vor Brandgasen gewarnt.