Im Mai ist die wohl größte Messe für Untrwasserkriegsführung in Rostock geplant. Foto: Christian Charisius up-down up-down Undersea Defence Technology Bis zu 1765 Euro Eintritt: Mega-Rüstungsmesse in Rostock Von Uwe Reißenweber | 27.03.2023, 15:19 Uhr

Auf der Konferenz zur Unterwasserkriegsführung trifft sich alles, was Rang und Namen in der Branche hat. In der Hansestadt regt sich Widerstand.