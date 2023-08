Geplantes LNG-Terminal Binz muss Vorwürfe gegen LNG-Terminalbetreiber entschärfen Von dpa | 17.08.2023, 17:56 Uhr LNG-Terminal - Kranschiff hebt Tunnelbohrmaschine Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Im Konflikt um das geplante LNG-Terminal an der Küste Rügens muss der Anwalt des Ostseebades Binz seine Vorwürfe gegen die Betreiber entschärfen. Das Landgericht München I untersagte dem von der Gemeinde beauftragten Juristen Reiner Geulen am Donnerstag mehrere Behauptungen, wie es am Donnerstag mitteilte. Die Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig. Geklagt hatte in dem einstweiligen Verfügungsverfahren die Deutsche Regas, die das Flüssiggas-Terminal plant und betreiben will.