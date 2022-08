Der starke Kostenanstieg lässt Verbraucher in MV sparen und weniger einkaufen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Ernährungsbranche in bedrohlicher Lage Billig-Trend: Kunden in MV kaufen weniger Lebensmittel Von Torsten Roth | 30.08.2022, 16:52 Uhr

In den Firmenkassen wird das Geld knapp: Weil Kunden weniger kaufen, muss die Ernährungswirtschaft in MV sparen – und kündigt erste Entlassungen an. Was Kunden jetzt erwartet.