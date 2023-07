Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down Bildung Bildungsministerium verzeichnet weniger Schulschwänzer Von dpa | 26.07.2023, 16:34 Uhr

Die Zahl der Schulschwänzer ist in Mecklenburg-Vorpommern leicht zurückgegangen. Im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr habe es 386 Verstöße gegen die Schulpflicht gegeben, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Im Schuljahr 2021/22 seien es 403 gewesen. Gemeldet werden muss das Schwänzen den Angaben zufolge nach dem zehnten Fehltag. Dann müsse auch eine Helferkonferenz unter Beteiligung der zuständigen Schulbehörde stattfinden. Zuvor treffe die einzelne Schule Maßnahmen, um gegen das Fernbleiben vom Unterricht vorzugehen.