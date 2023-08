Hilfsmittel Bildung: Gebührenfreie Kinderbetreuung für Chancengleichheit Von dpa | 22.08.2023, 13:25 Uhr MV-Bildungsministerin Oldenburg Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt in diesem Jahr 467 Millionen Euro für die Kinderbetreuung bereit und damit knapp acht Prozent mehr als im Jahr 2022. Ein beträchtlicher Teil des Geldes werde eingesetzt, um die früher von den Eltern erhobenen Kita-Beiträge zu finanzieren. „Damit ist bei uns im Land die Bildung von der Krippe bis zum Schulabschluss gebührenfrei. Das ist ein großer und wichtiger Beitrag zur Chancengleichheit“, betonte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin.