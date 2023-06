„Flora Obscura“ heißt die Bilderschau von Jennifer Markwirth Foto: Volker Bohlmann up-down up-down „Horizonte Zingst“ Umweltfotofestival lädt zum Eintauchen in die Welt der Pflanzen Von Volker Bohlmann | 05.06.2023, 14:27 Uhr

Eintauchen in die Welt der Bilder. Das ermöglicht auch in diesem Jahr das Umweltfotofestival in Zingst vom 7. bis zum 11. Juni.