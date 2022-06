Pompös am Strand: Harald Glööckler lässt jetzt auch Luxus-Strandkörbe bauen - auf Bestellung und im Wert eines Sportwagens. FOTO: dpa/Stefan Sauer Mit Bildern Pompös: Harald Glööckler stellt 30.000 Euro-Strandkorb auf Usedom vor Von Alexander Kruggel | 22.06.2022, 17:09 Uhr

Exklusiv und nur auf Bestellung: Der für seine überladenen Luxus-Entwürfe bekannte Mode-Designer Harald Glööckler hat sich an ein norddeutsches Kulturgut gewagt. Am Mittwoch enthüllte der 57-Jährige den Prototyp in Ahlbeck.