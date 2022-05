ARCHIV - Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Unfälle Biker-Saison: Zwei Verletzte bei Motorradunfällen Von dpa | 09.05.2022, 07:09 Uhr

Die noch junge Biker-Saison hat in Mecklenburg-Vorpommern schon Verletzte gefordert. Wie Polizeisprecher am Montag sagten, wurden bei zwei Unfällen am Sonntag zwei Fahrer verletzt und drei Motorräder stark beschädigt. Die Unfälle ereigneten sich bei Graal-Müritz (Landkreis Rostck) und nahe Jatznick (Vorpommern-Greifswald).