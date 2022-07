Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Prozess BGH-Urteil zu Yachthafen-Residenz „Hohe Düne“ erwartet Von dpa | 28.07.2022, 02:50 Uhr

Im Prozess um einen möglichen Subventionsbetrug in Millionenhöhe beim Bau der Rostocker Yachthafen-Residenz „Hohe Düne“ wird der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe heute (10.40 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft Rostock wirft dem Unternehmer Per Harald Lökkevik vor, den Hotel-Komplex Anfang der 2000er Jahre illegal in zwei Unternehmen aufgeteilt zu haben.