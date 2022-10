Herbstliches Blatt im Regen Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto up-down up-down Wetterprognose Bewölkt, regnerisch und vereinzelt heiter in MV Von dpa | 13.10.2022, 08:24 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Donnerstag zunächst ein stark bewölkter Himmel. Nur in den östlichen Teilen des Bundeslandes bleibt es bis mittags zum Teil noch heiter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zum Nachmittag und gegen Abend regnet es stellenweise leicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nähert sich in den Nachmittagsstunden von Westen ein Tief, das wechselhaftes Wetter mit sich bringt. Die Höchstwerttemperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht zu Freitag ziehen Wolken auf und es wird stellenweise regnerisch. Die Temperaturen sinken dabei auf Tiefstwerte von 8 bis 11 Grad.