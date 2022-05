Atemtest wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer FOTO: Uli Deck/dpa Taxi fuhr in Schlangenlinien Betrunkener Taxifahrer in Greifswald Von Holger Kankel | 06.05.2022, 05:11 Uhr

Am Donnerstag, 5. Mai 2022, wurde gegen 17 Uhr ein in Schlangenlinien fahrendes Taxi in der Stralsunder Straße in Greifswald gemeldet.