Mecklenburgische Seenplatte Betrunkener stiehlt Kleinlaster und wird gestoppt Von dpa | 17.10.2022, 13:02 Uhr

Aufmerksame Bürger haben in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) einen betrunkenen Lastwagendieb gestellt und der Polizei übergeben. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag in der Nähe des Bahnhofs Neustrelitz, wo regelmäßig Lastwagen parken.