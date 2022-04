Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Rostock Betrunkener Mann richtet mehrere Tausend Euro Schaden an Von dpa | 18.04.2022, 09:07 Uhr | Update vor 29 Min.

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zu Montag in Rostock randaliert und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Polizei stellte den Mann nach Zeugenhinweisen an einer Straßenbahnhaltestelle und nahm ihn in Gewahrsam. Dort soll der 35-Jährige mit einem Pflasterstein zwei Scheiben und einen Fahrkartenautomaten zerstört haben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll er an fünf Fahrzeugen jeweils mindestens einen Außenspiegel abgetreten haben. Ein Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille.