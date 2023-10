Unfälle Betrunkener Fußgänger fällt auf Fahrradanhänger mit Kind Von dpa | 01.10.2023, 08:51 Uhr | Update vor 57 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein stark betrunkener Fußgänger ist in Wismar auf einen Fahrradanhänger gefallen, in dem ein Kleinkind saß. Das eineinhalb Jahre alte Kind wurde bei dem Unfall am Samstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine 42-jährige Mutter war mit ihrem Fahrrad in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) unterwegs, als ihr der 36-jährige Passant begegnete. Als sie an ihm vorbeifuhr, fiel der Fußgänger plötzlich auf den Fahrradanhänger. Nach einer kurzen medizinischen Begutachtung konnte die Mutter mit ihrem Kind weiterfahren. Bei dem 36-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 4,17 Promille gemessen.