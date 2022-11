Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Betrunkener Fahrer verursacht beim Überholen Unfall Von dpa | 28.11.2022, 07:58 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat nahe Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) einen Unfall verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, überholte der 61-Jährige am Sonntag auf der Bundesstraße 104 in Richtung Autobahn einen anderen Wagen. Der 61-Jährige scherte mit dem Fahrzeug zu früh wieder ein, so dass die Autos seitlich kollidierten und stark beschädigt stoppten. Die alarmierte Polizei ließ den Mann in ein Atemalkoholmessgerät pusten, das mehr als zwei Promille anzeigte. Er musste seinen Führerschein abgeben und das Auto abholen lassen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Verletzt wurde niemand.