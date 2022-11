Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Betrunkener Fahrer demoliert Autos und verliert Kennzeichen Von dpa | 23.11.2022, 09:02 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat nachts in Greifswald mehrere andere Autos demoliert und die Polizei durch ein verlorenes Nummernschild auf seine Spur gebracht. Der 36-Jährige verlor bei den Zusammenstößen eines seiner Autokennzeichen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen sagte. Ein Anwohner wurde von den Aufprallgeräuschen in der südlichen Mühlenvorstadt geweckt und rief die Beamten. Die Polizei fuhr mit den Kennzeichendaten zu dem 36 Jahre alten Greifswalder und ließ ihn in ein Atemalkoholmessgerät pusten. Das Gerät zeigte mehr als zwei Promille an.