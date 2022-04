ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Verkehrsgefährdung Betrunkener Berliner nach langer Fahrt auf A19 gestoppt Von dpa | 21.04.2022, 23:53 Uhr

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte sucht Fahrzeugführer, die Hinweise zu einer kilometerlangen Autobahn-Schlangenlinienfahrt eines betrunkenen Berliners geben können. Wie ein Polizesprecher am Donnerstag sagte, wurde der 62-Jährige am Mittwoch auf der Autobahn 19 an der Ausfahrt Linstow im Landkreis Rostock gestoppt. Der Mann, bei dem 2,13 Promille Atemalkohol gemessen wurden, war mit seinem beschädigten Sportwagen und der Fahrweise bereits Beamten in Brandenburg aufgefallen. Sie konnten ihn aber nicht anhalten und schalteten ihre Kollegen in Mecklenburg ein.