Ein betrunkener Autofahrer ist in Güstrow vor der Polizei geflohen. Als die Beamte ihn kontrollieren wollten, flüchtete der Mann am Samstag mit seinem Wagen und bog verkehrt herum in eine Straße ein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten sahen ihn aus dem Auto aussteigen, auf einem Hinterhof verschwinden und über die Dächer flüchten. Die Polizisten hätten den 35-Jährigen auf einem Hinterhof gestellt. Der Verdächtige habe stark nach Alkohol gerochen und berauscht gewirkt. Der Mann habe sämtliche Vortests verweigert. Ihm sei eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen worden. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.