Vorpommern-Rügen Betrunkene wollen Filmszene mit Gewehr nachspielen Von dpa | 13.06.2022, 10:03 Uhr

Mit einer Schussverletzung am Kopf hat der Versuch zweier betrunkener Männer in Stralsund geendet, eine Filmszene nachzuspielen. Ein 61-Jähriger wurde aus einigen Metern Entfernung von einem Patrone aus einem Luftgewehr getroffen, wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete. Der Mann habe eine Platzwunde erlitten. Das Geschoss sei nicht in den Kopf eingedrungen.