Vorpommern-Greifswald Betrunkene Frau wählt Notruf: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 11.10.2023, 14:47 Uhr | Update vor 49 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) hat in einer Wohnung zwei stark betrunkene Schwerverletzte gefunden. Dabei handelt es sich um eine 43-jährige Frau und einen 65 Jahre alten Mann, bei dem die Frau am Dienstagabend wohl zu Besuch war, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.