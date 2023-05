Rostocker Landgericht Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Rostock Betrugsprozess gegen Ex-Pflegeheimbetreiberin wird eröffnet Von dpa | 25.05.2023, 02:49 Uhr

Im dritten Anlauf beginnt am Donnerstag (09.30 Uhr) am Landgericht Rostock der Prozess gegen eine bereits zu vier Jahren Haft verurteilte frühere Pflegeheimbetreiberin. Zwei Auftakttermine waren am 4. und 16. Mai abgesagt worden, weil die Angeklagte sich kurzfristig krank meldete. Daraufhin wurde sie in der vergangenen Woche per Haftbefehl festgenommen. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf des besonders schweren Betrugs in Millionenhöhe zu Lasten von Kranken- und Pflegeversicherungen.