Landgericht Rostock Betrugsprozess gegen Ex-Bundesminister wird fortgesetzt Von dpa | 10.09.2023, 17:37 Uhr | Update vor 21 Min. Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Bankrott- und Betrugsprozess gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Günther Krause wird am Montag (10.00 Uhr) am Landgericht Rostock fortgesetzt. Krause hatte am ersten Prozesstag am vergangenen Montag ein Geständnis abgelegt. Er habe Einnahmen unter anderem aus seiner Mitwirkung bei der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ während seines Insolvenzverfahrens verschwiegen. Laut Staatsanwaltschaft soll Krause mehr als 370.000 Euro durch die Verschleierung von Vermögen erlangt haben.