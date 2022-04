Blaulicht FOTO: Hendrik Schmidt Polizei Betrug über WhatsApp-Nachrichten deutlich zugenommen Von dpa | 08.04.2022, 11:56 Uhr | Update vor 15 Min.

In Mecklenburg-Vorpommern haben Trickbetrügereien über WhatsApp-Nachrichten und das Smartphone stark zugenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, landen derzeit täglich neue Fälle bei den Ermittlern. Demnach gab es in diesem Jahr bereits 198 Anzeigen wegen Betrugs im Messenger-Dienst WhatsApp mit einem Schaden von rund 171.000 Euro. Das sind nach Angaben der Ermittler fast viermal so viele Fälle wie im gesamten Jahr 2021.