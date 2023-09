Das Telefon klingelt und eine weibliche Stimme, die eher nach einem Roboter als nach einem Menschen klingt, informiert darüber, dass angeblich eine Zahlung über mehrere hundert Euro bei Paypal veranlasst worden sei. Wolle man sie noch stoppen, müsse man eine bestimmte Taste seines Telefons drücken. Sowohl beim Polizeipräsidium Rostock als auch bei der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern sind solche Betrugsversuche angezeigt worden.

Wer den Online-Bezahldienst nicht nutzt, weiß sofort, dass hier Kriminelle am Werk sind – doch mittlerweile hat Paypal allein in Deutschland fast 30 Millionen aktive Nutzer, die darüber Geld überweisen oder empfangen. Die Wahrscheinlichkeit, einen von ihnen „an die Strippe“ zu bekommen, ist also ziemlich groß.

Betrug mit Paypal: So sollten Opfer bei einem Anruf reagieren

Verbraucherschützer warnen davor, den Anweisungen Folge zu leisten. Stattdessen sollte der Anruf sofort beendet werden. Wer dann ein ungutes Gefühl hat, sollte sich mit seinen individuellen Login-Daten in sein Paypal-Konto einloggen und nachschauen, ob es tatsächlich eine Zahlungsanweisung gibt, die man nicht selbst veranlasst hat. Ist das der Fall, sollte man direkt von der Website oder aus der Paypal-App Kontakt zum Kundenservice des Bezahldienstes aufnehmen.

Die meisten Betroffenen fallen zum Glück nicht auf den Telefonbetrug herein. Dem Polizeipräsidium Rostock zufolge würden die Täter versuchen, sich über den Kauf von ApplePay-Karten und

das Übersenden der Codes zu bereichern.

Mehr Informationen: Das rät die Polizei zum Schutz vor Betrügern größer als Größer als Zeichen Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie um Geldüberweisungen gebeten werden.

Vergewissern Sie sich bei anderen Angehörigen, wenn Ihnen zum Beispiel weisgemacht wurde, ein Verwandter hätte einen Unfall verursacht oder benötige Hilfe.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen des auf dem Smartphone verwendeten Nachrichtendienstes.

Lassen Sie sich von angeblichen Amtsträgern immer den Ausweis zeigen.

Kontaktieren Sie bei kleinsten Zweifeln umgehend die Polizei.

Dem mdr-Magazin „Brisant“ zufolge ist diese Betrugsmasche mittlerweile auch bei Paypal selbst bekannt. Das Unternehmen rufe seine Kunden in der Regel nicht an, heißt es, erst recht nicht mit der Aufforderung, Zahlungen zu leisten. Wer auf den Betrug hereinfällt, sollte unbedingt Anzeige erstatten.

Betrug in und um Güstrow: 1N Telecom ist nicht die Deutsche Telekom

Mit der Namensähnlichkeit zur Deutschen Telekom versucht ein Anbieter namens 1N Telecom Geschäfte zu machen. Leser aus dem Raum Güstrow schilderten, dass sie Post von diesem in Düsseldorf ansässigen Telekommunikationsunternehmen bekommen hätten, der auch bei der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern kein Unbekannter ist. Die Briefe waren persönlich adressiert und enthielten die Nummer des aktuellen Festnetzanschlusses. Wolle man in den DSL-Tarif des Anbieters wechseln, müsse man nur auf einem beigelegten Formular seine Bankverbindung eintragen und unterschreiben, hieß es in den Schreiben.

Laut Verbraucherzentrale MV gingen viele der Empfänger davon aus, dass sie mit ihrer Unterschrift lediglich ihren bestehenden Telefontarif bei der Deutschen Telekom gewechselt hätten. Erst das Willkommensschreiben der 1N Telecom mit der Information „Wir richten den Anschluss ein“, habe sie stutzig gemacht. Die Verbraucherschützer kennen auch Fälle, in denen von dem Telefonanbieter Schadenersatzforderungen in dreistelliger Höhe geltend gemacht wurden, weil der Portierungsauftrag zur Rufnummernmitnahme zurückgezogen und dadurch die Einrichtung des Anschlusses verhindert wurde.

Bei Betrug der 1N Telecom: Können Opfer vom Vertrag zurücktreten?

Sei der Vertragsschluss wirksam rückgängig gemacht worden, etwa durch einen Widerruf oder eine Anfechtung, dürfte selten ein Anspruch auf die Zahlung der dreistelligen Summe bestehen, beruhigen die Verbraucherschützer. Widerrufen werden könne der Vertrag – wie jeder andere Fernabsatzvertrag – innerhalb einer 14-Tage-Frist. Sie beginnt einen Tag, nachdem das unterschriebene Angebotsschreiben bei 1N Telecom eingegangen ist. Die Verbraucherschützer raten dringen dazu, den Widerruf gut zu dokumentieren, am besten durch ein Einwurf-Einschreiben.

Sei die Widerrufsfrist verstrichen, bleibe noch die Möglichkeit der Anfechtung. Das geht zum Beispiel, wenn man arglistig getäuscht wurde. Ist die Anfechtung wirksam, gilt der Vertrag als nicht geschlossen. Der Portierungsauftrag zur Rufnummernmitnahme lässt sich allerdings weder durch Widerspruch noch durch Anfechtung rückgängig machen. Dafür muss man sich an den alten Anbieter wenden, sollte sich laut Verbraucherzentrale dabei aber ganz sicher sein, dass der neue Vertrag rückgängig gemacht werden kann.