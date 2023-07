Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Betrüger geben sich als Polizei aus und erbeuten 20.000 Euro Von dpa | 07.07.2023, 10:38 Uhr

Falsche Polizisten haben einer Rentnerin in Parchim mit einem Trick rund 20.000 Euro gestohlen. Die zwei zivil gekleideten Männer sollen sich am Donnerstagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft haben, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Einer habe geklingelt und ein „ausweisähnliches Dokument“ vorgezeigt, mit dem sich die falschen Polizisten legitimieren wollten. Sie erzählten, dass vorher schon Einbrecher in der Wohnung der Frau gewesen sein sollen, die von Beamten in Parchim danach vermeintlich gefasst wurden.