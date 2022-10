Nord Stream 2 Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Betreiber lässt Gas aus intakter Nord-Stream-2-Leitung ab Von dpa | 06.10.2022, 11:33 Uhr

Der Betreiber der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 lässt einen Teil des Gases ab, das noch in der intakten Röhre enthalten ist. Es sei richtig, dass der Druck reduziert werde, bestätigte ein Sprecher der Nord Stream 2 AG am Donnerstag im Schweizer Kanton Zug. Dies sei im Wesentlichen eine Vorsichtsmaßnahme nach den Schäden an den drei übrigen Leitungen von Nord Stream 1 und 2. Bisher sei der für einen Betrieb notwendige Druck von 105 Bar beibehalten worden.