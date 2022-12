Braunbär Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Besuchermagnet Braunbären: 96.000 Gäste, Tickets bald teurer Von dpa | 04.12.2022, 09:07 Uhr

An der Mecklenburgischen Seenplatte können Braunbären in weitläufigen Gehegen hinter Elektrozäunen ihre Instinkte ausleben. Das zieht viele Gäste an. Doch auch Bärenschützer haben mit höheren Kosten zu kämpfen.