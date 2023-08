Das Burgfest in Penzlin zieht Jahr für Jahr Besucher aus Nah und Fern an. Ein Bühnenprogramm mit Livebands und Tanzdarbietungen wird vorbereitet. Im Burghof tafelt der Penzliner Burgadel und wartet mit seinem neuen Motto auf: „Der Burggraf schafft Ordnung“. Neu ist die Reitershow Blizzard hinter der Burgmauer. Hier kann auch Wissen über die Rechtsprechung im Mittelalter mit dem Deutschen Orden erlebt werden.



Das Burgfest wird mit der Bandnacht eingeleitet. Am Freitag ist der Eintritt frei. „Gewandete und Kinder unter sechs Jahren haben ebenfalls freien Eintritt“, heißt es. Besucher des Burgfests zahlen weniger Eintritt in das Museum Alte Burg. Dort gibt es Kurzführungen durch Rittersaal, Kellerverliese und Schwarzküche.

Das Fest steigt von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August. Weitere Informationen gibt es hier.