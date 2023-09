Acht Stunden dauerte der Einsatz der Tierrettung Vorpommern-Greifswald, der das Leben von Schäferhündin Diggi rettete. Viele Tierfreunde aus MV verfolgten den Fall Mitte August dieses Jahres in den sozialen Medien.

Helfer bewahrten gequälte Diggi zunächst vor dem Tod

In einem dramatischen Einsatz konnten die Helfer aus Medow die anderthalbjährige Schäferhündin Diggi aus Ueckermünde vor dem Tod bewahren.

In der Neubrandenburger Tierklinik Dr. Rummel wurde sie mit über 40 Grad Fieber, stark abgemagert und immer wieder aus Nase und Rachen blutend eingeliefert. Wenige Tage später war Diggi wieder so weit aufgepäppelt, dass sie sich in einer Pflegestelle erholen konnte.

Schäferhündin Diggi wurde offenbar misshandelt

Umso trauriger war die Nachricht, dass die Schäferhündin Ende August gestorben ist. Laut Tierrettern wurde ihr ein Blutgerinnsel im Rachenraum zum Verhängnis.

Neben Anteilnahme mischte sich auch viel Wut gegen die Halter in die Kommentare der Follower. „Manchmal fragt man sich echt, warum manche Menschen sich überhaupt Tiere anschaffen“, schrieb eine Facebook-Nutzerin. „Wir brauchen endlich ein härteres Gesetz gegen Tierquäler“, forderte eine weitere.

Tatsächlich habe die Hündin ein Trauma gehabt, verursacht durch stumpfe Gewalteinwirkung, wie Klaus Kraft von der Tierrettung Vorpommern–Greifswald gegenüber dem „Nordkurier“ sagte. Tierschützer und -ärzte seien sich sicher, dass der Hund totgeschlagen wurde, auch wenn er noch einige Tage dagegen ankämpfte.

Tierhaltungsverbot gegen Ex-Besitzer ausgesprochen

Nun wurde gegen Diggis ehemalige Besitzer ein unbefristetes Tierhaltungsverbot ausgesprochen. „Solltet ihr feststellen, dass gegen dieses verstoßen wird, so könnt ihr euch vertrauensvoll an das Ordnungsamt Ueckermünde oder das Veterinäramt des Landkreises wenden“, heißt es vonseiten der Tierrettung Vorpommern-Greifswald. Bei einem Verstoß drohen bis zu 25.000 Euro Bußgeld. In schweren Fällen, wie etwa Tierquälerei, können auch strafrechtliche Konsequenzen folgen.

Die Tierretter der gemeinnützigen Organisation in Vorpommern behalten sich weitere rechtliche Schritte vor. Derweil trauern sie um Diggi: „Nie werden wir diese wunderschöne Hündin vergessen, die mehr als nur einen Pfotenabdruck in unserer aller Herzen hinterlassen hat.“