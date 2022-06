In MV wurden bislang 19 Omikron-Subvarianten nachgewiesen FOTO: Bernd Wüstneck Neue Omikron-Subvariante Beschert BA.5 uns in MV eine Corona-Sommerwelle? Von Udo Roll | 10.06.2022, 06:00 Uhr

In MV ist der Omikron-Subtyb auf dem Vormarsch, der in Südafrika die Infektionszahlen in die Höhe schnellen ließ. Eine Eigenschaft des Virus beruhigt den Experten und Berater der Landesregierung, Emil Reisinger, aber vorerst.