Verbraucherschutzministerin Bernhardt: Stromsperren in armen Haushalten vermeiden Von dpa | 15.06.2022, 12:23 Uhr

Aufgrund der stark steigenden Energiekosten warnt Mecklenburg-Vorpommerns Verbraucherschutzministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) vor vermehrten Stromsperren in Haushalten mit wenig Geld. Vor der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) an diesem Donnerstag und Freitag in Weimar (Thüringen) forderte sie eine bundesweite Strategie, um dies zu verhindern. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag legen MV und das Saarland gemeinsam bei der Konferenz vor, wie Bernhardt am Mittwoch in Schwerin mitteilte.