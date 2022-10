Bernhard Vogel Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Ex-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen Bernhard Vogel: „Jahrzehnte in getrennten Welten gelebt“ Von dpa | 03.10.2022, 19:49 Uhr

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel (CDU), hat am Tag der Deutschen Einheit für ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen Ost- und Westdeutschen appelliert. „Vor allem wir Westdeutschen verkennen oft, dass wir über Jahrzehnte in getrennten Welten gelebt haben. Und dass es die Ostdeutschen schwerer hatten“, sagte der 89-Jährige dem Südwestrundfunk (SWR) am Montag.