Von dpa | 08.07.2022, 12:22 Uhr

Nach der massiven Kritik des Landesrechnungshofes am Corona-Schutzfonds Mecklenburg-Vorpommerns hat der Steuerzahlerbund des Landes Forderungen nach einem Aus des milliardenschweren Kreditprogramms untermauert. Mit dem Geld würden Projekte und Maßnahmen finanziert, die keinen direkten Pandemiebezug haben. Dies gehe zu Lasten kommender Generationen. „Wir teilen die Auffassung des Landesrechnungshofes, dass der MV-Schutzfonds schnellstmöglich abgewickelt werden muss“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes, Diana Behr, am Freitag in Schwerin.