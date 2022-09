85 Verletzte bei E-Bike-Unfällen im ersten Halbjahr in MV Foto: Fotostand / Reiss via www.imago-images.de up-down up-down Mehr Stürze mit E-Bikes Bereits zwei Tote bei Unfällen mit Elektro-Fahrrädern in MV Von Thomas Volgmann | 08.09.2022, 15:49 Uhr

Die Zahl schwerer Verkehrsunfälle mit E-Bikes hat sich in Mecklenburg-Vorpommern in nur drei Jahren mehr als verdoppelt. Erstmals sind in diesem Jahr auch Tote zu beklagen.