25.05.2022, 15:59 Uhr

Ab kommendem Montag wird der Eichenprozessionsspinner in Mecklenburg-Vorpommern wieder aus der Luft bekämpft. Hubschrauber sollen am Montag und Dienstag Eichenalleen im besonders betroffenen Landkreis Ludwigslust-Parchim abfliegen und ein Insektizid versprühen, wie ein Kreissprecher am Mittwoch mitteilte.