Rostock Beine auf Feld amputiert, um Landwirt zu retten Von dpa | 21.08.2023, 17:11 Uhr

Zwei Tage nach einer spektakulären Rettungs-OP auf freiem Feld, bei der einem Landwirt beide Beiden amputiert wurden, liegt der Patient in stabilem Zustand auf der Intensivstation. Ob der 25-Jährige, der mit der Operation aus seinem Mähdrescher befreit wurde, in Lebensgefahr schwebt, sagte eine Sprecherin des Universitätsklinikums Rostock am Montag nicht. Die „Bild“-Zeitung zitierte den Chirurgen Clemens Schafmayer mit den Worten: „Momentan ist er außer Lebensgefahr.“