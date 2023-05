Flüchtlingsunterkunft Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild up-down up-down Opposition Bei Flüchtlingsthema auch Landesregierung in Pflicht Von dpa | 08.05.2023, 16:20 Uhr

Die Flüchtlingszahlen steigen weiter an und viele Kommunen stoßen bei der Aufnahme dieser Menschen an Kapazitätsgrenzen. Lösungen sollen beim Flüchtlingsgipfel am Mittwoch beraten werden. Doch auch in Mecklenburg-Vorpommern sind die Erwartungen nicht so groß.