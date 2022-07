ARCHIV - Bagger räumen auf der Fläche der Schweinezuchtanlage in Alt Tellin Teile der abgebrannten Ställe ab. Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Schweinezuchtanlage Behörde: Mehr Ermittlungen zu Stall-Großbrand in Alt Tellin Von dpa | 04.07.2022, 08:08 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat ihre Ermittlungen zum Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) noch nicht komplett eingestellt. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag erklärt. „Wir ermitteln noch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz“, sagte der Sprecher. So werde unter anderem geprüft, ob sich alle Beteiligten an die jeweils gültigen Vorschriften gehalten haben. Mehrere Umwelt- und Tierschutzverbände hatten nach dem Feuer, dem Ende März 2021 rund 50.000 Ferkel und größere Schweine zum Opfer gefallen waren, Strafanzeigen erstattet.