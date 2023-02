Gutshaus Mühlen Eichsen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Justiz Behörden sorgen bei Windkraft-Verfahren für Unmut Von dpa | 07.02.2023, 11:40 Uhr

Mit einer Stellungnahme in letzter Minute haben Behörden im Rechtsstreit um die Genehmigung einer Windkraftanlage für Unmut beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald (OVG) gesorgt. „Ich spar' mir da jetzt jeden Kommentar“, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Sperlich am Dienstag bei der Verhandlung einer Untätigkeitsklage eines Windkraft-Planers. Zuvor hatte eine Mitarbeiterin der beklagten Genehmigungsbehörde gesagt, dass kurz vor Verhandlungsbeginn eine bislang fehlende Stellungnahme einer Denkmalschutzbehörde eingegangen sei.