Bau Bauwirtschaft mit Umsatzplus Von dpa | 30.08.2022, 13:22 Uhr

Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt, muss angesichts hoher Energie- und Materialpreise sowie steigender Zinsen aber mit einer nachlassenden Nachfrage rechnen. Wie der Landesbauverband am Dienstag mitteilte, verzeichnete die Branche in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 845 Millionen Euro. Das waren laut Verband 20,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.