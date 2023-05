Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Bauverband Baugenehmigungen eingebrochen: Branche in der Krise Von dpa | 08.05.2023, 15:32 Uhr

Der Wohnungsbau in Mecklenburg-Vorpommern bricht ein. Die Baubehörden genehmigten im Januar und Februar 714 neue Wohnungen nach 993 im gleichen Zeitraum des Vorjahrs, wie das Statistische Amt des Landes am Montag in Schwerin mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang um 28,1 Prozent.