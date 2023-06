Wohnungsbau Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Bau Bauverband beklagt Auftragsschwund im Wohnungsbau Von dpa | 28.06.2023, 17:54 Uhr

Die Baubranche in Mecklenburg-Vorpommern beklagt weiterhin einer starke Zurückhaltung der Investoren im Wohnungsbau. Dank eines starken Monats April sei der Auftragseingang insgesamt in den ersten vier Monaten des Jahres zwar nominal um 4,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum gewachsen, preisbereinigt entspreche dies jedoch einem Minus von 9,9 Prozent, teilte der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern anlässlich der Eckdaten des Statistischen Bundesamts für April am Mittwoch mit.