Verkehr Bauphase an Usedom-Brücke: Staugefahr am 7. Juni in Wolgast Von dpa | 03.06.2022, 10:09 Uhr

Die Sanierung der Peenebrücke in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) sorgt nach Pfingsten am 7. Juni erneut für Staugefahr. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau am Freitag mitteilte, wird der Verkehr von und zur Insel Usedom an dem Nadelöhr der Bundesstraße 111 ab 18 Uhr bis zum Mittwochmorgen nur einspurig mit Bauampel möglich sein. Grund sind die Vorbereitungen für die nächste Bauphase der Brückensanierung. Der 7. Juni ist in mehreren Bundesländern noch schulfrei.