Von Sebastian Schug/dpa | 15.08.2023, 14:34 Uhr

Wegen des weiterhin angespannten Wohnungsmarkts in Greifswald und Rostock soll dort weiterhin eine Mietpreisbremse gelten. Die Städte hätten frühzeitig signalisiert, dass die Verlängerung einer Sonderregel sinnvoll sei, sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin. Der Bund erlaubt es Ländern danach, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt durch eine Rechtsverordnung zu bestimmen. Dass eine Verlängerung der Regel sinnvoll sei, bestätige auch ein Gutachten des Hamburger Gewos-Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung. Das Landeskabinett habe daher beschlossen, die Maßnahme fortzusetzen.