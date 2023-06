Getreideernte Foto: Christoph Schmidt/dpa up-down up-down Agrar Bauern starten Getreide-Ernte: Behinderungen auf Straßen Von dpa | 30.06.2023, 12:18 Uhr

Nach den überdurchschnittlichen Erträgen im Vorjahr starten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr mit erheblich gedämpften Erwartungen in die Erntesaison. Grund ist die wochenlange Trockenheit in der wichtigen Wachstumsphase der Pflanzen. „Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern rechnet derzeit bei den Mähdruschfrüchten mit Erträgen, die rund zehn Prozent geringer ausfallen werden als der langjährige Durchschnitt“, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung des Verbandes.