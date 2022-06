ARCHIV - Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas Verkehrsbeeinträchtigung Bauarbeiten in Rostock: Probleme für alle Verkehrsteilnehmer Von dpa | 08.06.2022, 18:41 Uhr

Durch den Abriss der Goetheplatzbrücke in der Rostocker Südstadt kommen auf die Hansestädter und die Pendler in den kommenden zwei Wochen erhebliche Probleme zu. Bereits ab Freitag werde für drei Straßenbahnlinien ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, teilte die Stadt am Mittwoch mit.