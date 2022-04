Stadtbibliothek Greifswald - Abschluss der Bauarbeiten FOTO: Stefan Sauer Bildung Bauarbeiten an Greifswalder Stadtbibliothek abgeschlossen Von dpa | 08.04.2022, 00:31 Uhr | Update vor 12 Min.

Pünktlich zum 125. Jubiläum können die Menschen in Greifswald die Stadtbibliothek wieder in vollem Umfang nutzen. Die fast zwei Jahre andauernden Baumaßnahmen sind abgeschlossen, wie die Hansestadt am Donnerstag mitteilte. Das zweite Obergeschoss und die Veranstaltungsräume stehen Nutzerinnen und Nutzern demnach bereits seit Anfang April wieder offen. In den kommenden Wochen sollen auch die Veranstaltungsreihen wieder beginnen.